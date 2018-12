Prosecco: produzione 2018 +6% bottiglie

(ANSA) - TREVISO, 19 DIC - E' pari a 466 milioni il numero di bottiglie di prosecco Doc distribuite nel 2018, con un aumento del 6% rispetto allo scorso anno, per vendite al dettaglio di 2,369 miliardi. Le stime sono state diffuse oggi, a Treviso, dal Consorzio di tutela, che indica in quasi sette punti l'incremento del valore a bottiglia. La produzione ha riguardato per 350 milioni di bottiglie il mercato internazionale (fra cui, nuovi entrati, quelli della Svizzera e della Norvegia) con 109 milioni agli scaffali del Regno Unito (+1,3% aumento in valore) e 73 ai distributori Usa. Relativamente alla vendemmia 2018, gli ettolitri prodotti su 24.450 ettari (230 dei quali a biologico) sono stati pari a 3,6 milioni con un incremento del 10,8% sull'anno precedente.