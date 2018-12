Tav: a Verona manifestazione Comitato Sì

(ANSA) - VENEZIA, 15 DIC - Prima manifestazione pubblica oggi a Verona del Comitato Veneto Sì Tav, sceso in piazza per chiedere al governo di agire per la crescita e lo sviluppo. Sono 20 le sigle che hanno aderito alla manifestazione, realtà provenienti da diverse province della regione. "Rappresentano un vero record - ha sottolineato Germano Zanini, portavoce del Comitato - è infatti la prima volta che associazioni delle imprese e sindacati alzano la voce insieme per chiedere al governo infrastrutture e creare le condizioni per creare occupazione e valore". Alla manifestazione in piazza Bra sono intervenuti molti parlamentari, non solo dell'opposizione (dal Pd all'ex ministro forzista Mariastella Gelmini) ma anche dell'attuale governo, sponda Lega.