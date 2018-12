Violenza sessuale su nipote, condannato

(ANSA) - VENEZIA, 13 DIC - Un uomo di 40 anni di origini romene è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una nipotina. I fatti risalgono agli anni tra il 2013 e il 2014, e sarebbero avvenuti in un paese del padovano. L'uomo, secondo l'accusa, in molteplici occasioni avrebbe toccato la nipote, approfittando dell'assenza della moglie e della mamma della bimba, che all'epoca aveva dieci anni.