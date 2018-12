Un morto su A4, chiuso casello vicentino

(ANSA) - VICENZA, 10 DIC - Un camionista ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi sull'autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano, in direzione Venezia, in località Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse. Secondo una prima ricostruzione si è verificato un tamponamento tra tre mezzi pesanti che viaggiavano sulla corsia lenta: ad avere la peggio il camionista alla guida dell'ultimo autoarticolato che ha tamponato violentemente il tir che lo procedeva. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso dell'autista. L'incidente ha provocato 5 km di coda e la chiusura del casello di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia.