Migranti, polemica prete con Salvini

(ANSA) - TREVISO, 10 DIC - Parole "non cristiane" sui migranti, e atteggiamenti che "fomentano il razzismo". Queste le frasi pronunciate in un'omelia a messa da un prete di Castelfranco, in Veneto, don Claudio Miglioranza, alle quali ha replicato, via Twitter, il responsabile del Viminale. "Non ho parole, un comizio durante la Messa? Manderò a questo prete il testo della #LeggeSalvini perché capisca che è un passo in avanti nel nome del rispetto, delle regole, della sicurezza, della vera integrazione. Amen", è il tweet di Salvini.

"Il problema è - ha detto il sacerdote - che con la sua maniera di fare Salvini sull'immigrazione fomenta il razzismo, e qualche volta l'odio". "Sbandiera spesso il rosario e il Vangelo, e si professa cattolico - ha aggiunto - Sul fatto che si senta cattolico non dico niente, ma cristiano direi di no".