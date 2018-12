Parma: D'Aversa, meritavamo il successo

(ANSA) - PARMA, 9 DIC - "Alla fine avremmo meritato noi la vittoria, anche solo per le occasioni. Possiamo recriminare sul risultato e quindi devo fare ancora di più i complimenti ai miei ragazzi che hanno saputo recuperare e poi osare di più". Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, sa di avere perso una opportunità importante per la corsa verso la salvezza.

Fermare il Chievo avrebbe avuto un valore importantissimo e salire a 23 punti poteva davvero dare una svolta alla stagione, ha osservato, ma "devo guardare il bicchiere mezzo pieno perché alla fine abbiamo comunque guadagnato un punto sulla terzultima - ha aggiunto -: era un match ball e sotto questo aspetto non possiamo essere felici, ma mi dico soddisfatto. E se poi entrava il palo di Inglese sarei stato a quel punto davvero felice".