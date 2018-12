Ciclismo: Simion cade, trauma cranico

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Paura per Paolo Simion, che oggi ha subito un incidente in allenamento a Trevignano (Treviso): il corridore della Bardiani-Csf, in una caduta, ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato. A Simion i medici hanno riscontrato un ematoma di lieve entità, ma nessun'altra frattura. Il corridore è ricoverato nell'ospedale di Treviso, dove - come fa sapere la squadra, in un comunicato - con ogni probabilità trascorrerà la notte sotto osservazione. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, nei pressi di una rotonda nel centro del paese, ma l'esatta dinamica è ancora da accertare.

Secondo quanto rende noto la Bardiani Csf, alcuni testimoni oculari avrebbero visto Simion finire rovinosamente a terra, dopo avere colpito il cordolo di un marciapiede per evitare l'impatto con un'auto. Immediatamente soccorso dai presenti (incluso l'autista dell'auto), l'atleta veneziano ha ripreso conoscenza all'arrivo dell'auto medica che l'ha immobilizzato.

Il giocatore è stato trasferito in elisoccorso a Treviso.