Terza corsia: Autovie, ultimato viadotto

(ANSA) - TRIESTE, 6 DIC - Il primo dei due nuovi viadotti sul fiume Tagliamento sulla A4 è pronto: domenica alle 8 verrà aperto parzialmente al traffico lungo la direttrice Venezia, mentre dal 16 dicembre, l'intera circolazione dei veicoli - anche quelli diretti a Trieste - si sposterà sul manufatto, opera principale del terzo lotto della terza corsia. Lo annuncia Autovie Venete.

Gli oltre 550 conci che compongono il viadotto lungo 1.520 metri - spiega la concessionaria - sono stati costruiti e varati in 10 mesi. L'infrastruttura in calcestruzzo, larga 20,3 metri, è costituita da 20 campate con 19 pile. Ogni pila è formata da 8 pali trivellati, ciascuno di diametro pari a 1,5 metri, infissi a una profondità di 75 metri. "Un'opera all'avanguardia" che andrà a sostituire l'attuale attraversamento risalente al 1964.

Per consentire l'esecuzione degli ultimi lavori, a partire dalle 21 dell'8 dicembre fino alle 8 del 9 l'autostrada verrà chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra l'interconnessione A4/A28 e lo svincolo di Latisana.