Incendio a Verona, 20 in ospedale

Venti famiglie sono state evacuate nelle prime ore del mattino a causa di un incendio che si è verificato in una palazzina nel pieno centro di Verona: venti persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari degli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Le fiamme, in base ai primi accertamenti, si sono innescate alle 4 in un appartamento a piano terra dove vive un'anziana che è riuscita a uscire prima che l'alloggio venisse invaso dal fumo. L'intero stabile è stato evacuato. La polizia municipale ha dato assistenza agli sfollati, molti dei quali sono stati portati fuori con l'autoscala. Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e tecnici di Agsm, la municipalizzata cittadina. Tutte le strade limitrofe sono state chiuse per ragioni precauzionali.