Venezia a S.Rocco la luce per Tintoretto

(ANSA) - VENEZIA, 30 NOV - In occasione delle celebrazioni del Cinquecentenario della nascita del Tintoretto, i celebri teleri della Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco a Venezia tornano a splendere sotto una nuova luce, grazie al nuovo sistema di lighting design. Il progetto, messo a punto da Studio Pasetti Lighting, realizzato su commissione della Confraternita della Scuola Grande di San Rocco e realizzato grazie alla collaborazione tecnica dell'Azienda iGuzzini, rappresenta un traguardo nel settore museale verso un nuovo concept nell'uso della luce, in grado di valorizzare il ricco ed articolato patrimonio artistico della Sala Capitolare. In particolare, pubblico potrà ora apprezzare appieno la tecnica compositiva delle maestose tele del Tintoretto, la costruzione delle figure, realizzate con pennellate di puro colore e luce, i particolari sullo sfondo, le particolarità simboliche, elementi che contraddistinguono l'opera del celebre pittore veneziano e che appaiono con tutta la loro potenza espressiva.