Incendio in azienda verniciatura

(ANSA) - VENEZIA, 21 NOV - I vigili del fuoco stanno operando in via Dell'Industria a Dueville per un incendio di vaste proporzioni divampato all'interno di un'azienda di verniciatura industriale. Nessuna persona è rimasta ferita. Appena scattato l'allarme antincendio tutto il personale è stato evacuato.