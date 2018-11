Vende droga in tuta imbianchino, arresto

(ANSA) - VENEZIA, 18 NOV - Si è finto imbianchino per spacciare marijuana, ma il sotterfugio di un richiedente asilo non ha ingannato i carabinieri di Mestre. L'uomo, un 28enne nigeriano, ospite di una struttura del padovano, trovato con un chilo di marijuana, è stato arrestato. L'Arma, che ha avuto il supporto dell'unità cinofila dei vigili di Venezia, stava indagando sullo spaccio di droga tra Stra e Mestre,sospando del giovane. Che è stato pedinato fino a un negozio di generi alimentari dove c'era un continuo viavai di stranieri.Il nigeriano è entrato nel locale con in mano due rulli e due secchi di colore, uscendovi poco dopo senza avere acquistato nulla. Poi è entrato in un garage, riemergendo con ancora in mano i due rulli, ma un solo secchio, cosa che ha insospettito i carabinieri che hanno bloccato l'uomo. Dalla perquisizione sull'uomo e nel garage non è emerso niente di compromettente e solo grazie al cane antidroga dei vigili è stato scoperto che la marijuana era tenuta dentro il secchio di vernice rimasto nel garage.