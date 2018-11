Da sabbia Jesolo il presepe a S.Pietro

(ANSA) - JESOLO (VENEZIA), 15 NOV - Si alzerà il 7 dicembre prossimo in Piazza San Pietro a Roma il sipario sul presepe di sabbia di Jesolo che diventerà una delle attrazione del Natale 2018. Il 'Sand Nativity', monumentale bassorilievo di 15 metri di larghezza, per 5 di altezza e una profondità di 6 m., sarà frutto del lavoro di 4 artisti, un russo, un americano, una olandese ed uno della Repubblica Ceca. Il presepe è già in fase di preparazione. Il progetto è stato illustrato oggi a Jesolo dagli amministratori locali, con il crono-programma: dal trasporto di 900 tonnellate di sabbia delle 'Dolomiti', alla messa in opera della piramide che sarà trasformata nella scultura disegnata nel bozzetto, fino alla copertura che proteggerà l'opera dalle intemperie. "Quando ho inoltrato questa proposta innovativa, alla Santa Sede - ha detto il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia - ero convinto che avremmo fatto una bella figura. Sono convinto potrà rimanere nella storia degli allestimenti in Piazza S. Pietro".