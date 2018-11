Concerto Cremonini,omaggio a Roby Baggio

(ANSA) - PADOVA, 15 NOV - Omaggio speciale di Cesare Cremonini, durante il concerto alla Kioene Arena di Padova, ad un mito del calcio nazionale, Roberto Baggio. Un momento emozionante, al culmine della tappa padovana della tournée di Cremonini. L'artista ha dedicato il brano Marmellata #25 all'ex pallone d'oro, citato nella canzone. L'ex fantasista della Nazionale era presente in tribuna e ha accolto la dedica con un saluto commosso al pubblico che lo ha immediatamente 'scovato' e applaudito. Toccanti le parole del cantante bolognese che ha raccontato di come la canzone fosse stata scritta pensando proprio a Baggio, che ha militato anche nella sua squadra del cuore, il Bologna.

Cremonini, durante le tappe in Veneto, in particolare nella data di Conegliano, ha anche ricordato i paesi e le popolazioni colpite pesantemente dal maltempo, come Auronzo e Misurina. E il presidente della Regione Luca Zaia lo ha ringraziato in un tweet.