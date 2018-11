Muore sedicenne nel padovano

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - Incidente mortale la notte scorsa a Sant'Angelo di Piove di Sacco: un ragazzo in bici di 16 anni è stato investito da automobilista 32enne. Portato in codice rosso all'ospedale di Padova, è morto poco dopo per le gravissime lesioni riportate. L'indagine sulla dinamica dell'dell'incidente è affidata alla Polstrada.