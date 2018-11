Nuoto: Pellegrini,strada è quella giusta

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - E' positivo il bilancio di Federica Pellegrini, dopo il Trofeo Nico Sapio di nuoto a Genova, che si è concluso oggi con la vittoria nei 200 stile libero della veneta. Per lei un successo che mancava da diverso tempo, esattamente dal 26 luglio 2017, all'epoca del trionfo mondiale a Budapest. "Sono davvero contenta, questi risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta. Il bilancio è sicuramente positivo, pensavo di arrivare qui in una situazione più difficile e invece queste gare mi hanno dato risposte bellissime", le parole della Pellegrini. Che è contenta per i riscontri cronometrici: "Non mi aspettavo il tempo di ieri nei 100 (52"56) ma, dopo quel risultato, pensavo di fare bene oggi e così è stato".