Vino e olio, Vinitaly a Hong Kong

(ANSA) - VERONA, 9 NOV - Il vino e l'olio italiano sono di scena all'International Wine & Spirits Fair di Hong Kong, la principale rassegna del settore nel Sud Est asiatico in corso fino a domani, 10 novembre. Oltre 100 le imprese del vino tricolore impegnate negli 800 metri quadrati del Padiglione Italia - visitato oggi anche dall'Ambasciatore d'Italia in Cina, Ettore Sequi - gestito dai due brand di Veronafiere, Vinitaly e Sol&Agrifood, in collaborazione con Ice. Una presenza, frutto del recente rinnovo dell'accordo di collaborazione tra la Spa veronese e l'Hong Kong Trade Development Council, per incentivare un mercato strategico ancora difficile per il Belpaese. "Hong Kong - ha sottolineato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani - è il 7° buyer di vino al mondo con quasi 1,4 miliardi di euro importati lo scorso anno. Se per la Francia questo è un mercato di riferimento fondamentale con un valore dell'export a 809 milioni di euro, per noi rappresenta solo la 25/a destinazione, a 39 milioni di euro".