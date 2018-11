San Carlo, intervento chirurgia robotica

(ANSA) - POTENZA, 06 NOV - Per la prima volta in Basilicata è stato effettuato, nell'ospedale San Carlo di Potenza, un intervento chirurgico di cistectomia radicale robotica con confezionamento di neo vescica ileale intra corporea su un paziente di 51 anni, al quale era stato diagnosticato un tumore infiltrante alla vescica. L'intervento è stato eseguito dal dirigente medico specializzato in chirurgia robotica della Sic di Urologia del San Carlo, Roberto Falabella, e dal direttore dell'Urologia del Policlinico di Abano Terme (Padova), Angelo Porreca.