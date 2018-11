Maltempo: Anci a sindaci,serve personale

(ANSA) - VENEZIA, 5 NOV - L'Anci del Veneto ha scritto ai sindaci per chiedere a tutti i Comuni la massima disponibilità per mettere a disposizione il proprio personale a sostegno delle amministrazioni del Bellunese. Nella circolare si legge che "numerosi Comuni manifestano evidentemente grandi difficoltà ed hanno richiesto il supporto di personale per affrontare l'emergenza" e si sottolinea che "con urgenza si chiede di comunicare la disponibilità del proprio personale, riportando le qualifiche e i periodi di disponibilità".