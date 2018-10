Rubano in scuola, arrestati due minori

(ANSA) - VENEZIA, 30 OTT - I carabinieri di Portogruaro hanno arrestato due minorenni che avevano compiuto un furto all' Istituto Comprensivo Tito Livio di S.Michele al Tagliamento. L' Arma si era attivata dopo che, in piena notte, era scattato l' allarme della scuola. Giunti sul posto, i militari hanno trovato aperte porte e finestre dell'istituto, oltre a materiale informatico buttato sul marciapiede. Con il supporto di un'altra pattuglia gli investigatori hanno setacciato la zona bloccando i ladruncoli che stavano fuggendo.I due avevano in uno zaino varie chiavi di porte dell'istituto, monete prese dai distributori di bevande. I ragazzi hanno inoltre fatto ritrovare all'Arma una scatola, contenente altre chiavi relative a porte dell'Istituto.

Sui loro smartphone sono state trovate fotografie che i due si erano fatto dentro la scuola, con il volto parzialmente coperto da una maschera carnevalesca, poi recuperata. Sono stati quindi arrestati per furto aggravato in concorso e condotti in una comunità per minorenni.