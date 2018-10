Maltempo: Veneto, un morto a Feltre

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno).

In tutto il Bellunese, si è appreso, soffiano venti intorno ai 130 chilometri orari, che hanno anche causato blackout in numerose località.

Il presidente della Giunta regionale Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la Regione del Veneto. La decisione - informa la Regione - è stata presa visto il perdurare del maltempo su tutto il Veneto e in considerazione dell'aggravarsi delle condizioni nelle ultime ore in numerosi territori. (ANSA).