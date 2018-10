Ventura:contro Cagliari buone sensazioni

(ANSA) - VERONA, 27 OTT - Dopo la pesantissima sconfitta contro l'Atalanta ora al Chievo di Ventura tocca il Cagliari dell'ex tecnico gialloblu Rolando Maran. Un momento delicato in casa Chievo non solo per i risultati, ma anche per la fila interminabile di assenti: Cacciatore, Tomovic, Pucciarelli, Barba e qualche problema anche per capitan Pellissier. Obi e Giaccherini, invece, saranno convocati. "La settimana è andata bene, ho buone sensazioni - ha detto Ventura -. Abbiamo lavorato con voglia e partecipazione nonostante le assenze. Ieri finito l'allenamento, gli ho sentiti ridere nello spogliatoio, cosa che mancava da tanto. C'è volontà di capire da parte di tutti e voglia di costruire qualcosa e fare punti. Le parole che ho detto alla mia presentazione dieci giorni fa, voglio che siano collegate ai fatti". "Ho accettato questo incarico perché voglio aiutare questa squadra - ha detto alla vigilia del match -. I giocatori sanno già che il lavoro deve essere costante ed il percorso sarà lungo".