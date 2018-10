Camion prende fuoco in A4, chiuso tratto

(ANSA) - TRIESTE, 26 OTT - Autostrada A4 chiusa nel tratto fra Portogruaro e San Donà di Piave, in direzione Venezia, così come le entrate ai caselli di Portogruaro, San Stino di Livenza e Cessalto, verso Venezia, a causa di un incidente: un autoarticolato che trasportava elettrodomestici ha preso fuoco verso le 5.30 del mattino in A4, fra Cessalto e San Donà di Piave. Non ci sarebbero feriti. Erano 11 - informa Autovie Venete - i chilometri di mezzi incolonnati nel tratto interessato dal sinistro. I veicoli vengono fatti defluire - è stata istituita l'uscita obbligatoria a Portogruaro - per liberare il tratto e consentire agli operatori di effettuare le operazioni di bonifica, ovvero - spiega la concessionaria - rimuovere il carico dal mezzo incendiato e ripristinare l'asfalto deteriorato lungo un tratto della corsia di emergenza e della corsia di marcia. Sul posto gli ausiliari della viabilità di Autovie Venete, la Polizia stradale e il 115. Alle 9 si registrano 4 chilometri di coda fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.