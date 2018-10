Equitazione: a Verona Jumping World Cup

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Scatta domani l'edizione 120 di Fieracavalli e in questa quattro giorni di festa torna la grande equitazione mondiale con la 18/a edizione della Longines Fei Jumping World Cup. Nella tappa di coppa del mondo a Verona sono sette le categorie che compongono il programma sportivo: l'appuntamento clou domenica con il Gran Premio Longines FEI Jumping World Cup valevole come terza tappa, delle 13 in calendario, del girone Europa Occidentale della Coppa del Mondo 2018/2019. 50 i binomi in gara. L'anno scorso vinse l'olandese Maikel van der Vleuten su VDL Verdi che superò per appena 18 centesimi Alberto Zorzi su Fair Light Van'T Heike. Sono 17 le nazioni presenti a Jumping Verona (Australia, Austria, Belgio, Brasile, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna, Svezia e Svizzera e Usa), 129 i cavalli e 50 tra cavalieri e amazzoni. Al via sette dei primi dieci cavalieri del ranking FEI, a cominciare dal numero uno al mondo l'olandese Harrie Smoldes.