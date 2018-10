Venezia unica data veneta per Ermal Meta

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Il Teatro Goldoni di Venezia sarà la cornice che il 12 marzo alle ore 21.00 ospiterà l'unica data per il Veneto del nuovo tour nei teatri di Ermal Meta.

Accompagnato da Gnu Quartet, il cantautore e polistrumentista intraprenderà un viaggio musicale inedito che toccherà i teatri più belli d'Italia: assieme al quartetto di musicisti presenterà le sue canzoni con nuovi ed esclusivi abiti da sera, cuciti su misura da nuovi arrangiamenti per viola, violino, violoncello e flauto, che entreranno in "punta di fioretto" sul palcoscenico del Teatro Goldoni.