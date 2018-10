Autonomia: Stefani,indietro non si torna

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - "Io sono pronta, ora conta il rispetto del contratto di governo. L'autonomia è un percorso partito dalla gente ed è una strada a senso unico. Indietro non si può tornare. Sono certa che i cinque stelle rispetteranno la volontà dei cittadini che per la Lombardia e il Veneto si sono espressi attraverso un referendum che è un sistema di democrazia partecipata nel quale i 5 stelle credono fortemente". Lo sottolinea il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Erika Stefani, in occasione del primo anniversario del referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto.