Porti: partite da Chioggia 2 maxi gru

(ANSA) - VENEZIA, 20 OTT - Sono partite oggi dal porto di Chioggia (Venezia) le due Gru "STS Cyprus" da 1.800 tonnellate l'una e 98 metri di altezza in fase statica (141 con l'innalzamento del braccio) prodotte presso l'officina Bedeschi di Padova e assemblate nello scalo lagunare, destinate al porto di Limassol (Cipro).

Inaugurati a inizio settembre alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, i due colossi sono stati montati da circa un centinaio di operai e tecnici nel cantiere permanente preso in concessione dal Gruppo Bedeschi. In una seconda fase, a metà settembre, le due gru fully-erected sono state spostate dalla zona di montaggio alla banchina per il carico su chiatta. A trasportare le STS Cyprus fino al Porto di Limassol sarà una chiatta oceanica di 120x33,5 metri che verrà trainata durante la traversata da un rimorchiatore lungo 55 metri, con una capacità di traino di 160 tonnellate. La traversata dovrebbe durare circa 11 giorni. (ANSA).