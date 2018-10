Rugby: Sla, morto ex Petrarca Battistin

(ANSA) - PADOVA, 13 OTT - E' morto oggi a 52 anni il padovano Alessandro "Lillo" Battistin, rugbista colpito da una aggressiva forma di Sla. Ex poliziotto, è stato giocatore del Petrarca, allenatore delle giovanili dei 'Neri' padovani e del Valsugana.

L'annuncio è stato dato anche allo stadio Battaglini, dove è in corso la partita Rovigo-Petrarca.

Battistin era stato al centro di una catena di solidarietà tra ex colleghi, giocatori e associazioni legate al rugby che lo hanno accompagnato in questa difficile battaglia.