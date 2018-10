Mini opere di grandi artisti in rassegna

(ANSA) - TREVISO, 12 OTT - Quadri di grandi artisti ma di piccole dimensioni per una insolita mostra che porta al grande pubblico 136 opere di 50 autori tra cui spiccano i nomi di Plessi, Finzi, Music e Licata. La rassegna si tiene a Preganziol (Treviso) dal 13 al 26 ottobre ed è la prima edizione di "Art3-Fiera del Miniquadro", manifestazione culturale promossa dalla locale Galleria Elle. Peculiarità della mostra è che sono state accettate opere eseguite con qualsiasi tecnica ma con misura contenuta nel formato A3 (297x420 mm), valido anche per opere tridimensionali con piccola variante per le opere eseguite su tela la cui misura standard è il formato 30x45 cm. Oltre alla pittura la rassegna propone anche scultura, fotografia, grafica e persino i merletti di Burano.