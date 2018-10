Rugby: convocati azzurri,novità Tuivaiti

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Johan Meyer e Jimmy Tuivaiti (entrambi delle Zebre Rugby) sono i volti nuovi nella rosa dei 37 convocati da Conor O'Shea, Ct della Nazionale italiana, per il raduno che si terrà dal 21 al 24 ottobre a Verona, in preparazione ai test match autunnali. Domenica 28 gli azzurri partiranno per Chicago dove, il 3 novembre, affronteranno l'Irlanda al "Soldiers Field" alle 14 locali (le 21 in Italia, arbitro il gallese Nigel Owens). Quindi rientro in Italia per disputare il trittico dei Test Match 2018 a Firenze, Padova e Roma rispettivamente contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda.

Sono 33 i giocatori provenienti dalle franchigie italiane: 14 Zebre e 19 Benetton. Predominanza bianco-verde in seconda linea, con il ritorno di Marco Lazzaroni dopo l'esperienza con l'Italseven nelle Grand Prix Series. Torna in maglia azzurra Luca Sperandio, autore di tre mete contro l'Edimburgo nella partita di Pro14 che due settimane fa l'ha visto meritarsi il titolo di man of the match. Rientro anche per Giammarioli.