Giochi 26: Zaia ottimista per short list

(ANSA) - VENEZIA, 8 OTT - "Sono ore fatidiche perché Cortina e Milano sono nella selezione per entrare nella short-list delle Olimpiadi 2026. Abbiamo buone possibilità". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando della candidatura italiana ai Giochi invernali del 2026, che domani sarà sottoposta con le altre sfidanti all'Assemblea del Cio. Zaia ne ha parlato a margine del 'Buy Veneto', il salone del turismo della regione, che vede riuniti buyer da tutto il mondo. Portare le Olimpiadi, dopo il Mondiale di sci del 2021 - ha spiegato - significa per Cortina, ma per le Dolomiti in generale, un grande evento di promozione turistica".