Giochi 2026, Sala 'lavoriamo al dossier'

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - "Domani ci incontreremo col sindaco di Cortina, siamo tutti alleati, vado lì con un approccio semplice: abbiamo avuto tempo per discutere, adesso è finito, bisogna andare avanti perché il mondo e il Cio non aspettano noi e dobbiamo preparare un dossier velocemente". Lo ha detto il sindaco di Milano rispondendo ad una domanda sulle Olimpiadi invernali del 2026 ."Non ci possono essere più dubbi sulla nostra partita che è una candidatura Milano-Cortina - ha aggiunto - Le altre candidate magari possono avere meno possibilità di noi sul fascino della candidatura ma ci hanno lavorato da tempo: quindi basta ripensamenti e lavoriamo al dossier". Su chi sarà al centro Sala ha risposto: "Lo vedremo col Coni e suggerisco che il Coni abbia posizione centrale".

"Noi abbiamo esperienza di Expo - ha concluso - e ci candidiamo a dare il nostro contributo importante".