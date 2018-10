Auto: Carraro, 7 mln per nuova filiale

(ANSA) - VENEZIA, 3 OTT - Il gruppo Carraro, rappresentante del marchio Mercedes nelle province di Treviso, Belluno e Venezia, sbarca nel comune capoluogo con una nuova filiale, la decima, di cui è stata posata oggi la prima pietra. Presenti alla manifestazione anche il governatore Luca Zaia, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, oltre al presidente dell'azienda, Francesco Carraro. La nuova sede, che sorgerà in via Martiri della Libertà a Mestre, conta su un investimento di circa 7 milioni di euro, e coprirà una superficie di oltre 22 mila metri quadrati, di cui 3.500 coperti; darà lavoro a circa 40 persone, tra cui numerosi nuovi assunti. E proprio sulla positiva ricaduta occupazionale e sulla nuova iniziativa di sviluppo per il territorio hanno posto l'accento Zaia e Brugnaro. (ANSA).