Tecnest, soluzioni per macchine caffè

(ANSA) - VENEZIA, 2 OTT - La Cma di Susegana (Treviso), titolare dei marchi Astoria e Wega, specializzata in macchine da caffè, ha utilizzato la gestione 4.0 dei processi portata dalle soluzioni della friulana Tecnest, specializzata nella fornitura di soluzioni informatiche ed organizzative nel Supply Chain management.

Negli ultimi cinque anni i volumi di Cma sono aumentati di oltre il 36%, passando da 110 a 150 macchine prodotte al giorno.

Maurizio Gaio, responsabile dei sistemi informativi di Cma, ha comunicato i risultati a Tecnest durante la visita che i collaboratori dell'azienda di Udine hanno fatto agli stabilimenti di Treviso. Oltre all'aumento della produzione, che dal 2012 a oggi ha portato da 24.000 a 33.000 le macchine per caffè in uscita da Cma ogni anno, il sistema ha migliorato anche la puntualità delle consegne. (ANSA).