Festa polizia: Mattarella con Salvini

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato a Ostia alla cerimonia per i 50 anni dell'Anps, dopo aver consegnato l'onorificenza alla madre dei fratelli Massimiliano e Davide Turazza, poliziotti uccisi tragicamente rispettivamente nel 1994 e 2005, e dopo l'intonazione dell'inno nazionale per voce del tenore ex poliziotto Francesco Grollo.

Il Capo dello Stato ha assistito alla cerimonia a fianco della vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a sua volta affiancata dal ministro degli Interni Matteo Salvini accompagnato dai sottosegretari Nicola Molteni e Carlo Sibilia.

Salvini ha accompagnato Mattarella sino alla vettura che lo attendeva e durante il percorso ha scambiato con lui solo qualche parola. (ANSA).