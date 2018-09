Sindaco Verona, nuovo show Celentano

(ANSA) - VERONA, 28 SET - Un nuovo show per Adriano Celentano, "in nove puntate, in onda dal teatro Camploy di Verona, atteso su Canale 5 da gennaio a marzo. In sala ci sarà pubblico pagante. Da ottobre a dicembre Celentano sarà impegnato nelle prove". A rivelarlo, a sorpresa, è il sindaco di Verona, Federico Sboarina. "Il Camploy e il quartiere di Veronetta - ha detto Sboarina - avranno una visibilità nazionale mai avuta e soprattutto grazie allo spettacolo di Celentano ci sarà una valorizzazione del contesto urbano. Il progetto di Celentano, infatti, è artistico-sociale, nel senso che non sarà unicamente all'interno del teatro ma anche in esterno, per raccontare le caratteristiche del quartiere. Ci sarà una sceneggiatura sulla storia del Camploy, che resta lo spazio per la grande tradizione teatrale veronese e delle sue compagnie". Il teatro sorge in edificio nato come chiesa, che in seguito ospitò il collegio degli Artigianelli per poi divenire l'asilo notturno Camploy, dal nome del suo donatore al Comune di Verona.