The Yellow Shark di Zappa a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - Artista di culto come pochi al mondo, con fanzine, siti, saggi, Frank Zappa lascia con The Yellow Shark - album nato dall'incisione dei concerti del 1992 a Francoforte, Berlino, Vienna - il suo testamento-capolavoro. The Yellow Shark, presentato per la prima volta in Italia nella sua versione integrale, inaugura al teatro Goldoni il 28 settembre il Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele e organizzato dalla Biennale di Venezia. L'album è considerato la testimonianza più alta della capacità di Zappa di far convivere gli stili più diversi - dal rock sperimentale al jazz al pop alla musica contemporanea di Varèse, Stravinskij, Webern - integrandoli in una architettura compositiva rigorosa e riuscendo a far suonare un complesso di musica classica come una grande rock band conquistata alla prassi della performance con tanto di amplificazioni, così come era riuscito a portare la disciplina interpretativa e un senso altissimo del fare musica nell'ensemble rock.