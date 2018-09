Giochi 26: Zaia,ottimo segnale Giorgetti

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - "Ringraziamo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che in tutta questa vicenda ha messo anima e corpo. Adesso la speranza è di correre veloci e andare subito alla meta con la candidatura italiana". Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta quanto detto dal sottosegretario in commissione a Montecitorio sul sostegno del Governo alla candidatura per le Olimpiadi 2026. "Speriamo ancora che Torino ci ripensi - dice Zaia - ma, se Torino conferma il no al tridente, si vada avanti lo stesso con una candidatura italiana forte. Se Torino decide di correre da sola - puntualizza Zaia - auspico che il Coni voti e si esprima su due candidature, in modo che rimanga agli atti anche la valutazione dell'organismo dello sport italiano". "Il fatto che il Governo ci sostenga - aggiunge Zaia - è già un ottimo segnale, perché comunque dà impulso e forza a una candidatura che è già forte di suo, e che a questo punto può diventare invincibile".