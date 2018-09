Incendio dormitorio centro profughi Cona

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 13.00 nell'ex base militare di Cona (Venezia), nota come struttura che ospita migranti richiedenti asilo. Ad andare in fiamme è stato un tendone all'interno del quale dormono gli ospiti. In cielo si è alzata una colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia per accertare le cause del rogo. Non risultano feriti.