Soldi a Cc da negozi, 4 indagati

(ANSA) - TREVISO, 23 SET - Un carabiniere arrestato e altri tre indagati a piede libero per concussione, tutti della stessa Compagnia di Castelfranco Veneto. E' questo l'esito dell' inchiesta della procura di Treviso su un presunta richiesta di denaro a commercianti della zona. Le indagini, portate avanti dalla scorsa primavera, dal Comando provinciale di Treviso hanno avuto epilogo ieri con la firma sul provvedimento del gip che ha accolto la richiesta del pm Davide Romanelli. Decine sarebbero le vittime che avrebbero pagato tra i 100 e 800 euro per non incorrere in salate sanzioni amministrative o sanitarie nei controlli che gli indagati avrebbero fatto in divisa nei vari esercizi: bar, negozi o aziende tessili, sembra, tutti di imprenditori cinesi. Ma ci sarebbe anche qualche multa da codice della strada, sempre a automobilisti cinesi che avrebbero oblato con contanti, senza ricevuta. Agli arresti domiciliari è andato un brigadiere, mentre i suoi tre colleghi del Radiomobile, al momento, risultano essere solo indagati.