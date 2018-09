Calcio: Chievo-Udinese 0-2

(ANSA)- VERONA, 23 SET - Udinese corsara al Bentegodi di Verona.

Una magia di De Paul apre la scatola alla mezzora della ripresa, poi la voglia di vincere del tecnico Velazquez inchioda il Chievo alla sconfitta.La scelta Lasagna si dimostra fondamentale perchè mette in crisi la statica difesa gialloblù come il raddoppio siglato proprio dall'attaccante dimostra. Chievo che rimane ancora a -1 mestamente ultimo in classifica e Udinese che sembra avere passo e caratteristiche per pensare a qualcosa in più della salvezza. Sostanzialmente prima frazione equilibrata con Udinese più vicina alla rete. Nella ripresa Chievo vicino al gol con un colpo di testa di Stepinsky su traversone di Leris in campo per uno stanco Birsa. A far saltare il banco è la giocata da campione di Rodrigo De Paul che estrae dal cilindro un destro al fulmicotone che inchioda Sorrentino. Il Chievo reagisce invano e nel finale si getta alla caccia del pareggio, ma in contropiede De Paul assiste al meglio Lasagna che tutto solo davanti a Sorrentino raddoppia.