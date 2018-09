Arrestato da polizia Verona latitante

(ANSA) - VERONA, 22 SET - Un latitante romeno di 25 anni è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona. Su di lui pendeva un ordine di mandato d'arresto emesso dall'Autorità giudiziaria romena. I poliziotti sono intervenuti a poca distanza dal Commissariato di Borgo Roma, dove due persone, dopo aver rotto delle bottiglie di vetro, rincorrevano con atteggiamento ostile un uomo. I due sono stati fermati con ancora una bottiglia di vetro e una cintura di cuoio in mano, ma appena arrivati in Questura i due uomini hanno iniziato a simulare malori improvvisi e svenimenti.

Nel frattempo le indagini effettuate nella banca dati hanno consentito di rilevare, a carico del 25enne, una richiesta di esecuzione di mandato d'arresto europeo emessa dalla Romania.

Per questo motivo, l'uomo, oltre ad essere denunciato per i reati di resistenza e per porto di oggetti atti ad offendere commessi nel territorio italiano, è stato arrestato, in attesa di rimpatrio. Nel paese d'origine dovrà scontare un anno di carcere.(ANSA).