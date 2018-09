Tamponamento tra Tir su A4, code 10 km.

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - Due feriti e code che stanno superando i 10 chilometri sono il bilancio un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16.00, sull'autostrada A4 tra i caselli di Vicenza ovest e Vicenza est, poco prima delle gallerie dei Berici, in direzione Venezia.

Il sinistro ha visto coinvolti tre autoarticolati che, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano sulla corsia lenta e si sono tamponati tra loro. A rimanere feriti due degli autisti, che sono stati trasportati all'ospedale San Bortolo in ambulanza; le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

In poco tempo l'incidente ha provocato lunghi incolonnamenti, arrivati oltre l'uscita di Montecchio Maggiore: attorno alle 17.00 quest'ultimo casello è stato chiuso al traffico in entrata in direzione Venezia. Sul posto per i rilievi le pattuglie della polizia stradale, mentre i vigili del fuoco, intervenuti sul posto anche con l'autogru, stanno lavorando per spostare i mezzi pesanti dalla carreggiata. (ANSA).