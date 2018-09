Febbre Nilo: Veneto, rapporto,13 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati in Veneto sono stati complessivamente 189 rispetto ai 174 del rilevamento dell'altra settimana; 15 in più, esattamente come nella scorsa settimana rispetto a quella precedente. Di questi, 131 sono casi con sintomatologia leggera, 58 sono quelli nella più grave forma neuroinvasiva. Dall'inizio del fenomeno, i decessi sono 13. Lo rende noto la Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha diffuso oggi il nono bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus-West Nile.