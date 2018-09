Arte e medicina nella Venezia Tintoretto

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Nel salone della Scuola Grande di San Marco, a Venezia, sono esposti fino al 6 gennaio prossimo documenti d'archivio, manoscritti e codici miniati, incisioni, disegni dipinti su carta, pergamena e tela, ma anche antichi strumenti chirurgici e trattati illustrati di anatomia e chirurgia, tesi ad illustrare il rapporto nella Venezia del '500 tra arte, fede e medicina. Attraverso 80 opere, suddivise in sette sezioni tematiche, la mostra promossa dal polo museale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, realizzata con l'iniziativa di Save Venice e la collaborazione scientifica dell'Archivio di Stato di Venezia, si inserisce nel filone degli eventi per celebrare i 500 anni dalla nascita di Jacopo Tintoretto, artista a cui proprio i confratelli della Scuola Grande di San Marco commissionarono fondamentali cicli pittorici (ora in altre sedi).