Giochi 2026: Malagò, Giorgetti referente

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Le parole di Di Maio? Sono dispiaciuto. Il nostro referente è sempre stato Giorgetti, chiedete a lui se non ci siamo comportati come il Governo ha chiesto". Giovanni Malagò replica così al vicepremier, Luigi Di Maio, che dopo l'annuncio del 'no' alla candidatura a tre per i Giochi invernali del 2026, aveva detto: "Abbiamo purtroppo pagato l'atteggiamento del Coni, che per non scontentare nessuno non ha avuto il coraggio di prendere una decisione chiara fin dall'inizio".