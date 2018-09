Plusvalenze fittizie, -3 punti al Chievo

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato: questa - apprende l'Ansa - la sanzione comminata dal Tribunale della federcalcio al Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie. La sentenza, che sarà ufficializzata a breve, prevede anche tre mesi di squalifica per il presidente della società veneta Campedelli.