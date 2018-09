Aereo caduto in Sudan,salvo medico Cuamm

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Un medico del Cuamm, una ong con sede a Padova, è uno dei tre sopravissuti nello schianto dell'aereo in Sud Sudan, in cui sono morte 21 persone. L'unità di crisi della Farnesina, in coordinamento con l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba,si sono immediatamente attivate.Il medico,Damiano Cantone, di Palermo, che lavora per il Cuamm-Medici con l'Africa, è in viaggio verso Juba, città dalla quale dovrebbe poi essere trasportato a Kampala o a Nairobi. E' in buone condizioni e rientrerà presto in Italia. Lo rende noto il Cuamm che organizza il lavoro di medici volontari in Africa dicendo che "è cosciente e che e' un vero miracolo che si sia salvato". Cantone era diretto all'ospedale di Yirol per prestare servizio insieme a 'Medici con l'Africa' del Cuamm che supporta la struttura dal 2007 a favore della salute di mamme e bambini. Le condizioni di Cantone sono buone e non è in pericolo di vita.