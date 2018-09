Storia Paese da foto Polizia scientifica

(ANSA) - VENEZIA, 4 SET - Il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli ha inaugurato a Palazzo Ducale,a Venezia,la mostra di foto "Frammenti di Storia-l'Italia attraverso le impronte,le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica". La mostra racconta il lavoro da quando è comparsa nel 1902 come struttura di specializzazione segnando una svolta per la Polizia su piccoli e grandi fatti di cronaca.Tra le foto:l'arresto nel 1903 di Benito Mussolini,quello di Sandro Pertini nel 1926;il gotha del crimine italiano:i giovani Leoluca Bagarella,Raffaele Cutolo Totò Riina e Carmine Schiavone.Ancora il sequestro di Aldo Moro; i pizzini di Bernardo Provenzano.I luoghi delle stragi:Capaci, Via Fani,Piazza Fontana,Piazza della Loggia, Italicus, stazione di Bologna,Ustica.E poi gli omicidi di Nini Cassarà, del giudice Rocco Chinnici,di Boris Giuliano. Il mostro di Firenze e fatti collegati a Venezia: la mala del Brenta e il suo capo Felice Maniero, l'omicidio delle Br del vice questore Alfredo Albanese, l'incendio del Teatro La Fenice.