A Cortina The Queen of Taste

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Cucina ampezzana in versione street food rivisitata da quindici tra i migliori chef di Cortina d'Ampezzo e dintorni. Accadrà sabato 8 settembre con la seconda edizione di "The Queen of taste", il festival gastronomico nato all'ombra delle Dolomiti, all'insegna della convivialità e dello stile organizzato da Cortina for Us. Per un'intera giornata il centro cittadino si trasformerà in un enorme ristorante all'aperto.